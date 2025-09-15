Portes ouvertes : cours de self-défense féminine dans le 14e Espace Maindron Paris

Portes ouvertes : cours de self-défense féminine dans le 14e Espace Maindron Paris lundi 15 septembre 2025.

Claude et Chloé, les auteurs des ateliers mensuels de self-défense féminine à la Mairie du 14, vous propose de découvrir la pratique de la self-défense féminine dans le format des cours collectifs hebdomadaire !

Le programme de la semaine portes ouvertes : cours de self-défense féminine à Paris 14e

Inscriptions à la semaine porte ouverte du 15 au 17 septembre 2025

La semaine porte ouvertes vous permet de venir pratiquer la self-défense féminine et réserver votre place pour la rentrée de septembre 2025-2026

Les places sont limitées :

Inscription

Voici le programme de la semaine portes ouvertes :

Lundi 15 sept 2025 Mardi 16 sept 2025 Mercredi 17 sept 2025 SELF-DÉFENSE FÉMININE

(cours 100% féminin) TOUX NIVEAUX De 20h30 à 21h30

Annexe mairie 14e SELF DEFENSE MIXTE ESKRIMA

(pratique avec armes) TOUS NIVEAUX De 19h30 à 20h30

Espace Maindron SELF-DÉFENSE FÉMININE

(cours 100% féminin) TOUX NIVEAUX De 20h30 à 21h30

École Dansomania

Les différents lieux de pratique se situent dans le 14e arr. de Paris.

Lundi : Annexe Mairie du 14e

Salle Châteaubriant26 rue Mouton Duvernet, Paris 14e

Arrêts les plus proches : Château Mairie du 14e ; Mouton-Duvernet

Mardi : Espace Maindron

6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e

Arrêts les plus proches : Pernety ; Château Mairie du 14e

Mercredi : Ecole Dansomania

59 rue Sarrette, Paris 14e (digicode 0710B)

Arrêts le plus proche : Porte d’Orléans

COURS DE SELF-DEFENSE FEMININE

Cours 100% féminin

Qu’est-ce que la self-défense féminine ?



Les cours collectifs de self-défense féminine ont divers objectifs. Tout d’abord, vous apprendrez les techniques et les stratégies de self-défense afin de développer vos capacités de self-défense féminine. La pratique permet aussi de réaliser une activité physique régulière. Les cours se déroulent dans une atmosphère chaleureuse uniquement entre femmes, avec l’instructeur Claude G.

La pratique de la self-défense féminine vous apportera :

une meilleure confiance en vous,

un temps de réaction plus rapide et plus efficace,

une meilleure analyse des situations,

un développement de vos réflexes instinctifs de self-défense.

COURS DE SELF-DEFENSE MIXTE ESKRIMA

Arts martiaux philippins de self-défense avec armes et à mains nues.

Qu’est-ce que la self-défense Eskrima ?

Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. La pratique s’effectue avec des bâtons en bambou ou en bois de 30 cm.

En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.

En plus d’apprendre à manier les bâtons, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.

Parfaitement adapté au combat de rue, le Panatukan (dirty boxing) inclut la possibilité de travailler également à mains nues en utilisant toutes les parties du corps comme une arme.

Au programme des cours de self-défense mixte eskrima

Les mardis de 19h30 à 20h30 (Espace Maindron)

Cours tous niveaux

Découverte des mouvements de bases effectuées dans le vide avec bâton

Apprentissage technique du maniement des armes (bâton, couteaux)

Application en self-défense avec partenaire armé ou non

Mise en situation réelle avec armes et à mains nues.

Découvrez les cours de self-défense féminine (cours 100% féminin) et self-défense eskrima (cours mixte) à Paris 14e

Le mercredi 17 septembre 2025

de 20h30 à 21h30

Le mardi 16 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

Le lundi 15 septembre 2025

de 20h30 à 21h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-15T23:30:00+02:00

fin : 2025-09-18T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-15T20:30:00+02:00_2025-09-15T21:30:00+02:00;2025-09-16T19:30:00+02:00_2025-09-16T20:30:00+02:00;2025-09-17T20:30:00+02:00_2025-09-17T21:30:00+02:00

Espace Maindron 6 bis, rue Hyppolyte Maindron 75014 Paris

https://www.self-defense-feminine.com/ chloe@self-defense-feminine.com