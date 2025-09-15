Portes ouvertes : cours de self-défense féminine dans le 14e Espace Maindron Paris
Portes ouvertes : cours de self-défense féminine dans le 14e Espace Maindron Paris lundi 15 septembre 2025.
Claude et Chloé, les auteurs des ateliers mensuels de self-défense féminine à la Mairie du 14, vous propose de découvrir la pratique de la self-défense féminine dans le format des cours collectifs hebdomadaire !
Le programme de la semaine portes ouvertes : cours de self-défense féminine à Paris 14e
Inscriptions à la semaine porte ouverte du 15 au 17 septembre 2025
La semaine porte ouvertes vous permet de venir pratiquer la self-défense féminine et réserver votre place pour la rentrée de septembre 2025-2026
Les places sont limitées :
Voici le programme de la semaine portes ouvertes :
|Lundi 15 sept 2025
|Mardi 16 sept 2025
|Mercredi 17 sept 2025
|SELF-DÉFENSE FÉMININE
(cours 100% féminin)
TOUX NIVEAUX
De 20h30 à 21h30
|SELF DEFENSE MIXTE ESKRIMA
(pratique avec armes)
TOUS NIVEAUX
De 19h30 à 20h30
|SELF-DÉFENSE FÉMININE
(cours 100% féminin)
TOUX NIVEAUX
De 20h30 à 21h30
Les différents lieux de pratique se situent dans le 14e arr. de Paris.
Lundi : Annexe Mairie du 14e
Salle Châteaubriant26 rue Mouton Duvernet, Paris 14e
Arrêts les plus proches : Château Mairie du 14e ; Mouton-Duvernet
Mardi : Espace Maindron
6 bis rue Hyppolyte Maindron, Paris 14e
Arrêts les plus proches : Pernety ; Château Mairie du 14e
Mercredi : Ecole Dansomania
59 rue Sarrette, Paris 14e (digicode 0710B)
Arrêts le plus proche : Porte d’Orléans
COURS DE SELF-DEFENSE FEMININE
Cours 100% féminin
Qu’est-ce que la self-défense féminine ?
Les cours collectifs de self-défense féminine ont divers objectifs. Tout d’abord, vous apprendrez les techniques et les stratégies de self-défense afin de développer vos capacités de self-défense féminine. La pratique permet aussi de réaliser une activité physique régulière. Les cours se déroulent dans une atmosphère chaleureuse uniquement entre femmes, avec l’instructeur Claude G.
La pratique de la self-défense féminine vous apportera :
- une meilleure confiance en vous,
- un temps de réaction plus rapide et plus efficace,
- une meilleure analyse des situations,
- un développement de vos réflexes instinctifs de self-défense.
COURS DE SELF-DEFENSE MIXTE ESKRIMA
Arts martiaux philippins de self-défense avec armes et à mains nues.
Qu’est-ce que la self-défense Eskrima ?
Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. La pratique s’effectue avec des bâtons en bambou ou en bois de 30 cm.
En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.
En plus d’apprendre à manier les bâtons, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.
Parfaitement adapté au combat de rue, le Panatukan (dirty boxing) inclut la possibilité de travailler également à mains nues en utilisant toutes les parties du corps comme une arme.
Au programme des cours de self-défense mixte eskrima
Les mardis de 19h30 à 20h30 (Espace Maindron)
Cours tous niveaux
- Découverte des mouvements de bases effectuées dans le vide avec bâton
- Apprentissage technique du maniement des armes (bâton, couteaux)
- Application en self-défense avec partenaire armé ou non
- Mise en situation réelle avec armes et à mains nues.
Découvrez les cours de self-défense féminine (cours 100% féminin) et self-défense eskrima (cours mixte) à Paris 14e
Le mercredi 17 septembre 2025
de 20h30 à 21h30
Le mardi 16 septembre 2025
de 19h30 à 20h30
Le lundi 15 septembre 2025
de 20h30 à 21h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 55 ans.
Espace Maindron 6 bis, rue Hyppolyte Maindron 75014 Paris
https://www.self-defense-feminine.com/ chloe@self-defense-feminine.com