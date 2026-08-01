Informations pratiques

Saint-Pierre-La-Noue

Portes ouvertes Cours de Yoga

20 rue de la Colline Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Ensoleillez votre vie avec un yoga authentique et créatif ! Relaxez-vous avec la douce pédagogie de Marine, 19 ans de pratique, formée à l’international.

Portes ouvertes le 29 août. Les pré-inscriptions sont ouvertes sur son site internet.

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20 rue de la Colline Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 79 55 35 bonjour@marinefebbo.fr

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English :

Brighten up your life with authentic and creative yoga! Relax with Marine’s gentle teaching style—she has 19 years of experience and was trained internationally.

Open house on August 29. Pre-registration is available on her website.

L’événement Portes ouvertes Cours de Yoga Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2026-08-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin