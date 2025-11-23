Portes ouvertes Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône

Portes ouvertes

Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Venez découvrir nos produits, visiter la brasserie et profiter des nombreux artisans qui exposent.

Vous y trouverez nos bières artisanales, mais aussi vins, huîtres, raclette, bijoux, céramiques, foie gras, eaux-de-vie, champagne, fromage, et bien d’autres encore!!! .

Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 81 61 39 brasserietwodudes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès