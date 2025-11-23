Portes ouvertes Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône
Portes ouvertes Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône dimanche 23 novembre 2025.
Portes ouvertes
Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-23
Venez découvrir nos produits, visiter la brasserie et profiter des nombreux artisans qui exposent.
Vous y trouverez nos bières artisanales, mais aussi vins, huîtres, raclette, bijoux, céramiques, foie gras, eaux-de-vie, champagne, fromage, et bien d’autres encore!!! .
Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 81 61 39 brasserietwodudes@gmail.com
