Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône

Portes ouvertes Brasserie Two Dudes Crêches-sur-Saône dimanche 23 novembre 2025.

Portes ouvertes

Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :
2025-11-23

Venez découvrir nos produits, visiter la brasserie et profiter des nombreux artisans qui exposent.
Vous y trouverez nos bières artisanales, mais aussi vins, huîtres, raclette, bijoux, céramiques, foie gras, eaux-de-vie, champagne, fromage, et bien d’autres encore!!!   .

Brasserie Two Dudes 811 Route des Vignobles Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 81 61 39  brasserietwodudes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Crêches-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-14 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès