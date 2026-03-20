Portes ouvertes & croisières

Port de plaisance rive droite Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 47 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

Les Canalous vous invite à découvrir le tourisme fluvial les 3 et 4 avril 2026 à Digoin. Vous aurez la possibilité d’en apprendre plus sur la location de bateau sans permis grâce à la visite du chantier naval et des bateaux de location. Au programme également, différentes croisières sont proposées croisière promenade, croisière déjeuner et croisière apéro (sur réservation). .

Port de plaisance rive droite Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 76 70 commercial@lescanalous.fr

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English : Portes ouvertes & croisières

L’événement Portes ouvertes & croisières Digoin a été mis à jour le 2026-03-17 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III