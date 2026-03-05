Portes ouvertes Cuisery

Portes ouvertes

Rue de l'Église Cuisery Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

2026-04-05

Vivez une journée d’exploration unique !

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, ouvre une nouvelle saison placée sous le signe de la découverte et de l’émerveillement. Véritable porte d’entrée vers les richesses naturelles de la Bourgogne, le musée invite petits et grands à explorer la biodiversité à travers un parcours muséographique interactif et un cabinet de curiosités fascinant. Manipulations, observations, dispositifs interactifs et animations ludiques rythment la visite. Chaque salle offre une approche vivante de la faune, de la flore et des écosystèmes régionaux, permettant à chacun de comprendre la nature en la touchant du doigt.

Le Centre Eden propose également une approche accessible et pédagogique de l’astronomie, permettant au public de découvrir les mystères du ciel et de mieux comprendre l’univers grâce à son planétarium (séances pendant les vacances scolaires et les week-ends).

Exposition temporaire NUIT — NOUVEAUTÉ

La nuit, phénomène naturel fascinant depuis toujours, évoque mystère, enchantement ou appréhension. L’exposition vous entraîne dans un voyage immersif

• Rencontre avec le ciel étoilé,

• Immersion dans une forêt nocturne peuplée d’animaux

• Espace apaisant consacré au sommeil et au rêve,

• Découverte des mythes et créatures de la nuit.

ANIMATIONS

L’équipe d’animation du Centre Eden propose des ateliers créatifs, prélude aux escapades nature de l’année. Au programme

• Atelier astro

• Land art

• Chauves-souris

• Herbier de feuilles

• Habitants de la mare

• Faune du jardin

Visite de l’espace muséographique et du parc.

Prolongez votre découverte par une immersion au cœur des prairies, forêts, milieux humides et jardins du parc, un véritable écrin de nature à explorer en famille. .

Rue de l'Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

