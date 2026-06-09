Portes ouvertes Culètre
Portes ouvertes Culètre samedi 8 août 2026.
Culètre
Portes ouvertes
Cour de la mairie Culètre Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
L’Escargot sort de sa coquille ! Retrouvez nous dans la cour de la mairie pour profiter du marché de producteurs, animations pour les enfants et visites de parcs d’élevage d’escargots tout au long de l’après-midi et une visite en nocturne. Venez en apprendre un peu plus sur les escargots et l’héliciculture ! .
Cour de la mairie Culètre 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 50 21 26 lafermeducoutiroi@gmail.com
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English : Portes ouvertes
L’événement Portes ouvertes Culètre a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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