Culètre

Portes ouvertes

Cour de la mairie Culètre Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’Escargot sort de sa coquille ! Retrouvez nous dans la cour de la mairie pour profiter du marché de producteurs, animations pour les enfants et visites de parcs d’élevage d’escargots tout au long de l’après-midi et une visite en nocturne. Venez en apprendre un peu plus sur les escargots et l’héliciculture ! .

Cour de la mairie Culètre 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 50 21 26 lafermeducoutiroi@gmail.com

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English : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Culètre a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)