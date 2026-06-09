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Portes ouvertes Culètre

Portes ouvertes Culètre

Portes ouvertes Culètre samedi 8 août 2026.

Adresse : Cour de la mairie

Ville : 21230 Culètre

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Culètre

Portes ouvertes

Cour de la mairie Culètre Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

L’Escargot sort de sa coquille ! Retrouvez nous dans la cour de la mairie pour profiter du marché de producteurs, animations pour les enfants et visites de parcs d’élevage d’escargots tout au long de l’après-midi et une visite en nocturne. Venez en apprendre un peu plus sur les escargots et l’héliciculture !   .

Cour de la mairie Culètre 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 50 21 26  lafermeducoutiroi@gmail.com

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English : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Culètre a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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