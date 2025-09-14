Portes ouvertes « D’abord moi » au jardin perché Cahors

Portes ouvertes « D’abord moi » au jardin perché Cahors dimanche 14 septembre 2025.

Portes ouvertes « D’abord moi » au jardin perché

158 Rue Saint-Georges Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Dimanche 14 septembre, Emmanuelle de Femmes de l’être, Caroline de Les temps de Bleuet et Filomena Pucci vous invitent à passer l’après-midi avec elles au Jardin Perché.

Au cours de cet après-midi baptisée D’ABORD MOI, elles vous présenteront leurs activités, avec la possibilité de gagner des initiations gratuites à la céramique, des produits naturels et des cours d’écriture.

Dimanche 14 septembre, Emmanuelle de Femmes de l’être, Caroline de Les temps de Bleuet et Filomena Pucci vous invitent à passer l’après-midi avec elles au Jardin Perché.

Au cours de cet après-midi baptisée D’ABORD MOI, elles vous présenteront leurs activités, avec la possibilité de gagner des initiations gratuites à la céramique, des produits naturels et des cours d’écriture. .

158 Rue Saint-Georges Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36

English :

On Sunday September 14, Emmanuelle from Femmes de l’être, Caroline from Les temps de Bleuet and Filomena Pucci invite you to spend the afternoon with them at Jardin Perché.

During this afternoon event, called D’ABORD MOI, they’ll introduce you to their activities, with the chance to win free introductions to ceramics, natural products and writing lessons.

German :

Am Sonntag, den 14. September, laden Emmanuelle von Femmes de l’être, Caroline von Les temps de Bleuet und Filomena Pucci Sie ein, den Nachmittag mit ihnen im Jardin Perché zu verbringen.

An diesem Nachmittag, der D’ABORD MOI getauft wurde, werden sie Ihnen ihre Aktivitäten vorstellen. Sie haben die Möglichkeit, kostenlose Einführungen in Keramik, Naturprodukte und Schreibkurse zu gewinnen.

Italiano :

Domenica 14 settembre, Emmanuelle di Femmes de l’être, Caroline di Les temps de Bleuet e Filomena Pucci vi invitano a trascorrere il pomeriggio con loro al Jardin Perché.

Durante questo pomeriggio, chiamato D’ABORD MOI, presenteranno le loro attività, con la possibilità di vincere corsi gratuiti di introduzione alla ceramica, ai prodotti naturali e lezioni di scrittura.

Espanol :

El domingo 14 de septiembre, Emmanuelle de Femmes de l’être, Caroline de Les temps de Bleuet y Filomena Pucci le invitan a pasar la tarde con ellas en el Jardin Perché.

Durante esta tarde, llamada D’ABORD MOI, presentarán sus actividades, con la posibilidad de ganar cursos gratuitos de iniciación a la cerámica, los productos naturales y clases de escritura.

L’événement Portes ouvertes « D’abord moi » au jardin perché Cahors a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot