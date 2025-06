Portes ouvertes dans des exploitations agricoles Plounévez-Lochrist 12 juillet 2025 10:00

Finistère

Portes ouvertes dans des exploitations agricoles Plounévez-Lochrist Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-07-12 10:00:00 à 12:00:00

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 12:00:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-23

12 juillet Ferme la Garenne Eric Porhel présentera ses cultures de lin, colza, échalotes, pommes de terre, céréales…

19 juillet Lieu-dit Landeguiac’h Benoit Quiviger et Jordane Cadiou feront découvrir leur culture en serre de 16 légumes différents ainsi que leur production d’électricité par photovoltaïque et méthanisation.

25 juillet Lieu-dit Kerveguen Vras: Anne et Jean-Marc Le Vourch feront découvrir leur ferme laitière avec démonstration de traite rotative et de l’alimentation des veaux. Assister à la traite des vaches sera également possible.

8 août Gaec de Kervagen Nicolas et Sébastien Gouerec feront découvrir leur ferme laitière et leur production d’électricité par tracker et méthanisation.

16 août Lieu-dit Loul ar Canol Luc Calvez montrera aux visiteurs ses productions biologiques de fruits à noyaux et pépins et de thé. Une dégustation est prévue.

23 août Lieu-dit Kermoguene Christelle et Patrice Appéré, des Ruchers du Léon feront découvrir leur activité et leur miel qui a obtenu une médaille d’or au Concours des Miels de l’Union Nationale des Apiculteurs Français. .

Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 40 57

