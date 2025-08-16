Portes ouvertes dans les jardins Jardin d’Hélène Jardin d’Hélène La Neuville-aux-Bois

Portes ouvertes dans les jardins Jardin d'Hélène

Jardin d'Hélène La Neuville-aux-Bois samedi 16 août 2025.

Jardin d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois Marne

Début : 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Tout public

Venez découvrir le jardin d’une fermette à colombages, agrémenté d’un cours d’eau et d’un bassin.

Les pergolas habillées de clématites et de rosiers vous invitent à flâner au sein des plantes vivaces.

Entrée libre .

Jardin d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois 51330 Marne Grand Est jardindelatelier@gmail.com

English : Portes ouvertes dans les jardins Jardin d’Hélène

