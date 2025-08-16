Portes ouvertes dans les jardins Jardin d’Hélène Jardin d’Hélène La Neuville-aux-Bois
Portes ouvertes dans les jardins Jardin d’Hélène
Jardin d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois Marne
Début : 2025-08-16 10:00:00
fin : 2025-08-24 18:00:00
2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30
Tout public
Venez découvrir le jardin d’une fermette à colombages, agrémenté d’un cours d’eau et d’un bassin.
Les pergolas habillées de clématites et de rosiers vous invitent à flâner au sein des plantes vivaces.
Entrée libre .
Jardin d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois 51330 Marne Grand Est jardindelatelier@gmail.com
