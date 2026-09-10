Portes ouvertes dans une maison alsacienne du 18ème siècle restaurée Werentzhouse
dimanche 11 octobre 2026 · Werentzhouse
Informations pratiques
Werentzhouse
Portes ouvertes dans une maison alsacienne du 18ème siècle restaurée
10 Grand’Rue Werentzhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre des Journées de l’Architecture « réhabiliter : bâtir l’avenir », visitez un corps de ferme sundgauvien du 18e siècle récemment restauré.
Découvrez, avec les propriétaires et les acteurs-ices du projet, la restauration d’un cops de ferme du XVIIIème siècle.
Techniques et matériaux traditonnels ont redonné son authenticité à cette maison à pans de bois, typique du Sundgau.
Sur inscription .
10 Grand’Rue Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 56 70 contact@m-ea.eu
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English :
As part of the Architecture Days event, « Restore: Build the Future, » visit a recently restored 18th-century Sundgau farmhouse.
L’événement Portes ouvertes dans une maison alsacienne du 18ème siècle restaurée Werentzhouse a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sundgau