Informations pratiques

Werentzhouse

Portes ouvertes dans une maison alsacienne du 18ème siècle restaurée

10 Grand’Rue Werentzhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre des Journées de l’Architecture « réhabiliter : bâtir l’avenir », visitez un corps de ferme sundgauvien du 18e siècle récemment restauré.

Découvrez, avec les propriétaires et les acteurs-ices du projet, la restauration d’un cops de ferme du XVIIIème siècle.

Techniques et matériaux traditonnels ont redonné son authenticité à cette maison à pans de bois, typique du Sundgau.

Sur inscription .

10 Grand’Rue Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 56 70 contact@m-ea.eu

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English :

As part of the Architecture Days event, « Restore: Build the Future, » visit a recently restored 18th-century Sundgau farmhouse.

L’événement Portes ouvertes dans une maison alsacienne du 18ème siècle restaurée Werentzhouse a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sundgau