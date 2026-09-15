Informations pratiques

Saint-Léger-sous-Cholet

Portes ouvertes danse de salon

rue de la prairie Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:30:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

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rue de la prairie Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 48 49 31 lcdanserencouple@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes danse de salon Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais