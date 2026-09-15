AGENDA · Saint-Léger-sous-Cholet
Portes ouvertes danse de salon Saint-Léger-sous-Cholet
mardi 15 septembre 2026 · Saint-Léger-sous-Cholet
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-Cholet
Portes ouvertes danse de salon
rue de la prairie Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:30:00
fin : 2026-09-15 19:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
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rue de la prairie Saint-Léger-sous-Cholet 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 48 49 31 lcdanserencouple@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes danse de salon Saint-Léger-sous-Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais
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