Informations pratiques

Lasseube

Portes ouvertes : danses irlandaises

Chez Mlle Valentine, salle du presbytère Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:00:00

fin : 2026-09-23 22:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Portes ouvertes de Tridamhsa pour l’atelier danses irlandaises.

De 18h-19h : animations danses chez Mlle Valentine par Patrick Palu, puis de 19h à 22h : animation d’atelier par Patrick Palu. Apéro et tapas partagés ! .

Chez Mlle Valentine, salle du presbytère Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 58 91 47

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English : Portes ouvertes : danses irlandaises

L’événement Portes ouvertes : danses irlandaises Lasseube a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn