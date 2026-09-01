Portes ouvertes : danses irlandaises Lasseube
mercredi 23 septembre 2026 · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Portes ouvertes : danses irlandaises
Chez Mlle Valentine, salle du presbytère Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:00:00
fin : 2026-09-23 22:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Portes ouvertes de Tridamhsa pour l’atelier danses irlandaises.
De 18h-19h : animations danses chez Mlle Valentine par Patrick Palu, puis de 19h à 22h : animation d’atelier par Patrick Palu. Apéro et tapas partagés ! .
Chez Mlle Valentine, salle du presbytère Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 58 91 47
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English : Portes ouvertes : danses irlandaises
L’événement Portes ouvertes : danses irlandaises Lasseube a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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