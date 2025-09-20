Portes ouvertes d’Arkae, à la découverte du Jet Arkae / Ergué-Gabéric Ergué-Gabéric

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’association de patrimoine Arkae ouvre ses portes pour faire découvrir la rivière du Jet. Au menu, projection photo, témoignages à écouter, mini-expo, présentation de recherches sur la toponymie, livres sur les moulins, les libellules et les balades à faire au fil de l’eau.

Arkae / Ergué-Gabéric 3 rue de Kerdevot, 29500 Ergué-Gabéric Ergué-Gabéric 29500 Finistère Bretagne 0298666599 http://www.arkae.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077390625969# Espace Déguignet, RDC

Local de l’association Arkae Bus, parkings, rampe d’accès pour les fauteuils

