Portes Ouvertes d’Artistes en Nièvre Atelier Le Chevalet Collectif d’artistes Clamecy

Atelier Le Chevalet Collectif d’artistes 11 chemin de la Côte CFTA Clamecy Nièvre

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes en Nièvre Le Chevalet (peinture), collectif d’artistes, ouvre ses portes pour des rencontres artistiques les 25 et 26 octobre 2025 de 10h à 18h 06 13 75 58 15 .

Atelier Le Chevalet Collectif d’artistes 11 chemin de la Côte CFTA Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 75 58 15 artistesennievre@gmail.com

