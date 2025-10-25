Portes Ouvertes d’Artistes en Nièvre Atelier d’Anne Ramaré Corvol-l’Orgueilleux

Portes Ouvertes d’Artistes en Nièvre

Atelier d'Anne Ramaré 33 Grande Rue Corvol-l'Orgueilleux Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes en Nièvre Atelier d’Anne Ramaré (peinture), ouvre ses portes pour des rencontres artistiques les 25 et 26 octobre 2025 de 10h à 18h 06 80 92 22 17 .

Atelier d’Anne Ramaré 33 Grande Rue Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 92 22 17 anne.ramare@gmail.com

