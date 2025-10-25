Portes Ouvertes d’Artistes en Nièvre La Tempera Entrains-sur-Nohain

Portes Ouvertes d’Artistes en Nièvre

La Tempera 8 route des Vilnots Château-du-bois Entrains-sur-Nohain Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes en Nièvre La Tempera (peinture) ouvre ses portes pour des rencontres artistiques les 25 et 26 octobre 2025 de 10h à 18h 06 37 39 66 60 .

La Tempera 8 route des Vilnots Château-du-bois Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 39 66 60 artistesennievre@gmail.com

