Portes ouvertes d’atelier Atelier HVO Conservation Poitiers

Portes ouvertes d’atelier Dimanche 21 septembre, 14h00 Atelier HVO Conservation Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Portes ouvertes de l’atelier HVO Conservation

L’atelier HVO Conservation vous ouvre à nouveau ses portes pour vous faire découvrir son travail de conservation-restauration :

Arts graphiques : dessins, affiches, estampes, objets en papier et parchemin

Livres anciens et modernes

Objets en bois : mobilier, cadres, maquettes, etc.

Venez échanger librement avec les restaurateurs autour d’objets en cours de traitement, et découvrez les savoir-faire qui permettent de redonner vie à ces témoins précieux du patrimoine.

Atelier HVO Conservation Allée Gilbert de la Porrée, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0671284850 http://www.atelier-hvo-conservation.fr Notre atelier vous ouvre grand ses portes ! Situé à proximité de l’église Saint Jean de Montierneuf et juste à côté du Rectorat, il sera l’occasion d’un moment d’échange autour de notre pratique ! Accès libre Bus 17 à proximité, possibilité de se garer dans la rue

© Atelier HVO Conservation