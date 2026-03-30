Portes Ouvertes d’Atelier Studio Ekceli Studio Ekceli Brest
Portes Ouvertes d’Atelier Studio Ekceli Studio Ekceli Brest vendredi 3 avril 2026.
Portes Ouvertes d’Atelier Studio Ekceli
Studio Ekceli 41 Rue du Rempart Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
À l’occasion de l’Art Month du Cercle de l’Art, Marie Berthouloux Studio Ekceli ouvre les portes de son atelier au public.
L’artiste y présente Nos autels, un ensemble de tableaux et de tentures mêlant broderie d’or, dessins sur tissu, peinture à l’huile et feuilles d’or. Ce travail récent explore la place de la spiritualité dans nos vies contemporaines. Chaque œuvre est pensée comme un espace à habiter, un seuil sensible où déposer ses intentions, ses silences et ses élans.
Pousser la porte de l’atelier, c’est s’offrir un moment suspendu. Prendre le temps de regarder, de ressentir… et peut-être faire partie de ceux à qui une œuvre se destine.
Le Cercle de l’Art, créé par l’artiste Margaux Derhy, est un dispositif d’entraide et de professionnalisation qui réunit des artistes femmes francophones autour d’un modèle engagé et singulier chaque mois d’avril uniquement, une sélection d’œuvres est proposée à l’acquisition avec un paiement en 12 mensualités. Une opportunité rare de soutenir la création, d’entrer en lien avec la démarche de l’artiste, et de voir son travail évoluer au fil des années.
Cette année, 17 œuvres composent la série Nos autels. 17 pièces uniques, et donc 17 collectionneur·euse·s seulement auront la chance de les accueillir. Un corpus volontairement limité, pensé comme une rencontre intime entre une œuvre et celui ou celle qui la choisira.
Informations pratiques
Visites sur rendez-vous, réservation obligatoire par téléphone ou en ligne. .
Studio Ekceli 41 Rue du Rempart Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 99 00 20 67
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English : Portes Ouvertes d’Atelier Studio Ekceli
L’événement Portes Ouvertes d’Atelier Studio Ekceli Brest a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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