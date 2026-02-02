Portes Ouvertes d’atelier Vouvant
Portes Ouvertes d’atelier Vouvant samedi 11 avril 2026.
Portes Ouvertes d’atelier
8-10 impasse du Petit Château Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Au delà de l’eau Portes ouvertes d’ateliers d’art Vouvant
Portes ouvertes de l’atelier de l’artiste peintre et plasticienne Penny GP
Exposition
Peinture, Cyanotype, Gravures, Collages, Art textil, Carnets de voyages. .
8-10 impasse du Petit Château Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com
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English :
Au delà de l’eau Vouvant art studios open house
L’événement Portes Ouvertes d’atelier Vouvant a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin