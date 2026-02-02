Portes Ouvertes d’atelier

8-10 impasse du Petit Château Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Au delà de l’eau Portes ouvertes d’ateliers d’art Vouvant

Portes ouvertes de l’atelier de l’artiste peintre et plasticienne Penny GP

Exposition

Peinture, Cyanotype, Gravures, Collages, Art textil, Carnets de voyages. .

8-10 impasse du Petit Château Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com

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English :

Au delà de l’eau Vouvant art studios open house

L’événement Portes Ouvertes d’atelier Vouvant a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin