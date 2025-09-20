Portes ouvertes d’ateliers d’artisans d’art Maison des Métiers d’Art et du Design Moulins

Portes ouvertes d’ateliers d’artisans d’art Maison des Métiers d’Art et du Design Moulins samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes d’ateliers d’artisans d’art 20 et 21 septembre Maison des Métiers d’Art et du Design Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour rencontrer les artisans d’art résidents de la Maison des Métiers d’Art et du Design. Ils ouvrent exceptionnellement les portes de leurs ateliers pour vous proposer un moment d’échange privilégiés. Vous pourrez découvrir un patrimoine vivant : celui de l’artisanat d’art et des savoir-faire.

Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour rencontrer les artisans d’art résidents de la Maison des Métiers d’Art et du Design. Ils ouvrent exceptionnellement les portes de leurs ateliers :…

(c)Moulins Communauté