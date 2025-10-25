Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes #3 Atelier d’art Nancey Entrains-sur-Nohain
Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes #3 Atelier d’art Nancey Entrains-sur-Nohain samedi 25 octobre 2025.
Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes #3
Atelier d’art Nancey 2 impasse du Château d’eau, Château-du-Bois Entrains-sur-Nohain Nièvre
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
Portes ouvertes de l’atelier de Christophe Nancey Ouverture de l’atelier de 14h à 18h, le matin sur rendez-vous 06 07 04 65 60 Sculpture Evènement organisé par Seize Mille, réseau art contemporain en Bourgogne Franche Comté .
Atelier d’art Nancey 2 impasse du Château d’eau, Château-du-Bois Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 04 65 50 atelier.nancey@orange.fr
