Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes #3 Atelier d’art Nancey Entrains-sur-Nohain

Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes #3

Atelier d’art Nancey 2 impasse du Château d’eau, Château-du-Bois Entrains-sur-Nohain Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Portes ouvertes de l’atelier de Christophe Nancey Ouverture de l’atelier de 14h à 18h, le matin sur rendez-vous 06 07 04 65 60 Sculpture Evènement organisé par Seize Mille, réseau art contemporain en Bourgogne Franche Comté .

Atelier d’art Nancey 2 impasse du Château d’eau, Château-du-Bois Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 04 65 50 atelier.nancey@orange.fr

