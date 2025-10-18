Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Chalon-sur-Saône

67 ateliers & 135 artistes les 18 & 19 octobre 2025 sur l’Yonne, la Saône et la Loire. Découvrez les artistes qui travaillent dans ces deux départements.

Pour cette 3ème édition des Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes, le réseau Seize Mille poursuit une de ses missions Valoriser les artistes professionnel·les de Bourgogne–Franche-Comté et encourager une approche collective de la rencontre avec le public.

Depuis le lancement des POAA , Seize Mille favorise la naissance de nouvelles dynamiques de territoire et de collaborations en encourageant les artistes à se regrouper, s’inviter, mutualiser les espaces et les savoir-faire. Ateliers partagés, expositions croisées, rencontres collectives autant de formes inventées pour rendre visible la création là où elle vit.

Les POAA sont devenues un rendez-vous attendu quatre week-ends en octobre pour explorer la région, découvrir des pratiques variées, des lieux parfois éloignés, des voix singulières.

De l’atelier individuel à la friche collective, c’est tout un territoire artistique qui s’ouvre à vous. Et cette ouverture va au-delà des murs elle crée un lien direct avec les gestes, les outils et les récits de celles et ceux qui font l’art aujourd’hui.

En 2025, plus que jamais, nous affirmons que l’art contemporain est affaire de rencontres. Entre artistes. Entre publics. Entre territoires.

Et Seize Mille, fidèle à son rôle de réseau,accompagne ces circulations. .

