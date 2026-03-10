Informations pratiques

Broye

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan

Atelier de Julie LAFORET Broye Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

A l’occasion des JNA et des POAA, venez découvrir l’atelier de Julie, niché au cœur de la forêt du Morvan. Lors de cette rencontre, elle vous partagera sa démarche artistique, ses pratiques uniques et son quotidien en pleine nature. Vous aurez également l’opportunité d’admirer ses dernières œuvres, dont plusieurs tirages seront présentés pour l’occasion. .

Atelier de Julie LAFORET Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan

L’événement Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan Broye a été mis à jour le 2026-07-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)