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AGENDA · Broye

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan Broye

vendredi 2 octobre 2026 · Broye

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Atelier de Julie LAFORET
Ville
71190 Broye
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Broye

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan

Atelier de Julie LAFORET Broye Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-02

A l’occasion des JNA et des POAA, venez découvrir l’atelier de Julie, niché au cœur de la forêt du Morvan. Lors de cette rencontre, elle vous partagera sa démarche artistique, ses pratiques uniques et son quotidien en pleine nature. Vous aurez également l’opportunité d’admirer ses dernières œuvres, dont plusieurs tirages seront présentés pour l’occasion.   .

Atelier de Julie LAFORET Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan

L’événement Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan Broye a été mis à jour le 2026-07-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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