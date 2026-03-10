Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan Broye
vendredi 2 octobre 2026 · Broye
Informations pratiques
Broye
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan
Atelier de Julie LAFORET Broye Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
A l’occasion des JNA et des POAA, venez découvrir l’atelier de Julie, niché au cœur de la forêt du Morvan. Lors de cette rencontre, elle vous partagera sa démarche artistique, ses pratiques uniques et son quotidien en pleine nature. Vous aurez également l’opportunité d’admirer ses dernières œuvres, dont plusieurs tirages seront présentés pour l’occasion. .
Atelier de Julie LAFORET Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan
L’événement Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et JNA / Julie Laforêt, artiste en forêt du Morvan Broye a été mis à jour le 2026-07-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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