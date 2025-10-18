Portes ouvertes d’ateliers d’artistes Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes Grand Huit – Collectif Bonus Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de Wave – Biennale des arts visuels, ce sont au total 19 ateliers d’artistes partagés sur les deux sites de Bonus qui vous ouvrent leurs portes lors d’un week-end dédié.Une opportunité unique de rencontrer les artistes du territoires dans leurs espaces de travail.

Grand Huit – Collectif Bonus Nantes 44200