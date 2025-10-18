Portes ouvertes d’ateliers d’artistes Grand Huit – Collectif Bonus Nantes

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes Grand Huit – Collectif Bonus Nantes samedi 18 octobre 2025.

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes 18 et 19 octobre Grand Huit – Collectif Bonus Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Dans le cadre de Wave – Biennale des arts visuels, ce sont au total 19 ateliers d’artistes partagés sur les deux sites de Bonus qui vous ouvrent leurs portes lors d’un week-end dédié.

Une opportunité unique de rencontrer les artistes du territoires dans leurs espaces de travail.

Grand Huit – Collectif Bonus 36 Mail des Chantiers Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Portes ouvertes des ateliers d’artistes partagés le week-end du 18 et 19 octobre. portes ouvertes atelier

Jill-Anne Belair