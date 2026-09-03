Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes Atelier L’Esprit du geste Saint-Privé

Informations pratiques

Saint-Privé

Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Pour la 4ème Édition, le Réseau d’Art contemporain Seize mille organise les POAA en Bourgogne-Franche-Comté. L’ Atelier-Galerie L’Esprit du geste vous ouvre les portes & vous présente une Installation, comme un voyage où l’intime s’écrit entre son souffle & votre respiration… dans ce battement de cœur, les œuvres naissent suspendues entre mes Terres intérieures & l’étonnement d’un regard.

(Sculptures assemblage bois/ Dessins de nus d’après Modèles vivants – Peintures – Écriture).

Vente & Dédicace du recueil « à l’oubli du temps qui passe… ».

L’Atelier du Passage expose un travail de recherches autour de l’état de Corps/ Paysages.

Visite libre de L’Espace enjardiné, 9 créations de jardins.

Bienvenue! .

Atelier L’Esprit du geste 53 impasse de Mondornon Saint-Privé 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 40 26 16 masylve71@gmail.com

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English : Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes

L’événement Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes Saint-Privé a été mis à jour le 2026-09-03 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II