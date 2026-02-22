Portes ouvertes d’Atout Bois #2 Journées Européennes des Métiers d’Art Atout Bois Saint-Michel-sur-Savasse

Portes ouvertes d’Atout Bois #2 Journées Européennes des Métiers d’Art

Atout Bois 930 chemin de la Vieille église Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

2026-04-07

Tourneur sur bois, Philippe vous accueille (sans rendez-vous) dans son atelier, et vous propose également des ateliers de tournage (sur réservation).

Atout Bois 930 chemin de la Vieille église Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 57 83 83 phil.creusefond@wanadoo.fr

English :

A woodturner, Philippe welcomes you to his workshop (no appointment necessary), and also offers woodturning workshops (by prior arrangement).

