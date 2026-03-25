Informations pratiques

Plaine

Portes ouvertes d’automne du chemin de fer à vapeur modèle réduit

Chemin des Mougeolles Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

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Chemin des Mougeolles Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 56 33 11 contact@letortillard.fr

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English :

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L’événement Portes ouvertes d’automne du chemin de fer à vapeur modèle réduit Plaine a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche