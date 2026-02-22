Portes ouvertes de Aatif Ferronnerie #8 Journées Européennes des Métiers d’Art Aatif Ferronnerie Bourg-de-Péage

Portes ouvertes de Aatif Ferronnerie #8 Journées Européennes des Métiers d’Art

Aatif Ferronnerie 13 allée Edith Piaf Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

2026-04-07

Abdelati Aatif, ferronnier d’art, vous ouvre les portes de son atelier.



Il vous propose une démonstration de forge le Jeudi 9 avril à 14h (durée 1h sur réservation).

Aatif Ferronnerie 13 allée Edith Piaf Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 25 16 30

English :

Abdelati Aatif, ironworker, opens the doors of his workshop.



He offers a forging demonstration on Thursday April 9 at 2pm (duration: 1h booking required).

