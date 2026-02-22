Portes ouvertes de Aatif Ferronnerie #8 Journées Européennes des Métiers d’Art Aatif Ferronnerie Bourg-de-Péage
Portes ouvertes de Aatif Ferronnerie #8 Journées Européennes des Métiers d’Art Aatif Ferronnerie Bourg-de-Péage mardi 7 avril 2026.
Portes ouvertes de Aatif Ferronnerie #8 Journées Européennes des Métiers d’Art
Aatif Ferronnerie 13 allée Edith Piaf Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-07
Abdelati Aatif, ferronnier d’art, vous ouvre les portes de son atelier.
Il vous propose une démonstration de forge le Jeudi 9 avril à 14h (durée 1h sur réservation).
.
Aatif Ferronnerie 13 allée Edith Piaf Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 25 16 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Abdelati Aatif, ironworker, opens the doors of his workshop.
He offers a forging demonstration on Thursday April 9 at 2pm (duration: 1h booking required).
L’événement Portes ouvertes de Aatif Ferronnerie #8 Journées Européennes des Métiers d’Art Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme