Portes ouvertes de Balsan’éo Châteauroux
Portes ouvertes de Balsan’éo Châteauroux jeudi 18 septembre 2025.
Portes ouvertes de Balsan’éo
2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 17:00:00
fin : 2025-09-18 17:45:00
Date(s) :
2025-09-18 2025-09-20
Balsan’éo vous ouvre ses portes pour une découverte de l’aquagym douce et tonique.
Scannez le QR Code sur la photo et découvrez pour la première fois l’aquagym. .
2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 00 00
