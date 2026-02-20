Portes ouvertes de Claire Sarma Créations #9 Journées Européennes des Métiers d’Art Claire Sarma Créations Romans-sur-Isère

Portes ouvertes de Claire Sarma Créations #9 Journées Européennes des Métiers d’Art

Claire Sarma Créations 14 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-07 11:00:00

fin : 2026-04-10 18:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Claira Sarma vous propose de découvrir son métier et peux vous proposer des petites démonstrations de fusing (technique d’assemblage de morceaux de verre).

.

Claire Sarma Créations 14 Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 71 71 37 bijouxclairesarma@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Claira Sarma invites you to discover her craft, and can offer small demonstrations of fusing (a technique for assembling pieces of glass).

L’événement Portes ouvertes de Claire Sarma Créations #9 Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme