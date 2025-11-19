Portes ouvertes de Com’Inject Com’inject Brissac-Loire-Aubance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

Nous vous proposons une immersion au coeur de notre entreprise spécialisée dans l’injection de pièces plastiques.

Com’Inject est un acteur reconnu dans l’industrie et plus particulièrement dans le processus d’injection plastique de pièces de petites et moyennes dimensions. Nous fabriquons des pièces plastiques à usage bureautique, médical ou encore agricole mais aussi à destination des secteurs de l’automobile, du batiment ou encore de l’agro-alimentaire.

Notre atelier est équipé de 20 presses d’injection qui vont de 25 à 250Tonnes, d’une alimentation centralisée ainsi que de nombreux périphériques.

Visiter Cominject c’est l’occasion pour vous de découvrir la fabrication des objets du quotidien et le fonctionnement des ateliers.

Nous sommes ravis de partager notre savoir-faire, notre travail et de vous faire découvrir nos métiers.

Com'inject 4 All. du Coudreau, 49320 Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance 49320 Brissac-Quincé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite de l’entreprise, de notre atelier de production et présentation des différents métiers dans l’industrie industrie injection plastique