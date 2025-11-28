Portes ouvertes de fin d’année Maison André Delorme Rully

Portes ouvertes de fin d’année

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-28

La Maison André Delorme serait très heureuse de vous recevoir durant ses Journées Portes Ouvertes de Fin d’Année !

Vous pourrez, à cette occasion, déguster ses grands vins de la Côte Chalonnaise (Rully, Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron) et l’ensemble de ses Crémants de Bourgogne, accompagnés d’amuse-bouches Bourguignons.

Entrée libre ! Parking privé mis à disposition.

Nous vous attendons nombreux pour vivre ce super week-end ensemble ! .

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com

