Portes ouvertes de fin d’année Maison André Delorme Rully vendredi 28 novembre 2025.
Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-28
La Maison André Delorme serait très heureuse de vous recevoir durant ses Journées Portes Ouvertes de Fin d’Année !
Vous pourrez, à cette occasion, déguster ses grands vins de la Côte Chalonnaise (Rully, Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron) et l’ensemble de ses Crémants de Bourgogne, accompagnés d’amuse-bouches Bourguignons.
Entrée libre ! Parking privé mis à disposition.
Nous vous attendons nombreux pour vivre ce super week-end ensemble ! .
Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14 caveau@andre-delorme.com
