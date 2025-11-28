Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes de fin d’année Maison André Delorme Rully

Portes ouvertes de fin d’année Maison André Delorme Rully vendredi 28 novembre 2025.

Portes ouvertes de fin d’année

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :
2025-11-28

La Maison André Delorme serait très heureuse de vous recevoir durant ses Journées Portes Ouvertes de Fin d’Année !

Vous pourrez, à cette occasion, déguster ses grands vins de la Côte Chalonnaise (Rully, Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron) et l’ensemble de ses Crémants de Bourgogne, accompagnés d’amuse-bouches Bourguignons.

Entrée libre ! Parking privé mis à disposition.

Nous vous attendons nombreux pour vivre ce super week-end ensemble !   .

Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 64 14  caveau@andre-delorme.com

