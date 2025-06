Portes ouvertes de Gérardmer Voile Base Nautique Gérardmer 28 juin 2025 14:00

Vosges

Portes ouvertes de Gérardmer Voile Base Nautique 25C Faubaourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Au programme: A 14h, initiation à la voile (bateau collectif ou planche à voile), balade en caravelle tout l’après-midi. Goûter pour petits et grands à 1€ sur place.Tout public

0 .

Base Nautique 25C Faubaourg de Ramberchamp

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 88 06 contact@asgvoile.fr

English :

Program: At 2pm, introduction to sailing (group boat or windsurf), caravel ride all afternoon. Snacks for young and old at 1? on site.

German :

Programm: Um 14 Uhr Einführung in das Segeln (gemeinsames Boot oder Windsurfen), den ganzen Nachmittag Fahrt mit der Karavelle. Snacks für Groß und Klein für 1? vor Ort.

Italiano :

In programma: alle 14:00, introduzione alla vela (barca di gruppo o windsurf) e gita in caravella per tutto il pomeriggio. Merenda per grandi e piccini alle 13.00 sul posto.

Espanol :

En el programa: A las 14 h, iniciación a la vela (barco colectivo o windsurf), y paseo en carabela toda la tarde. Merienda para grandes y pequeños a las 13h in situ.

L’événement Portes ouvertes de Gérardmer Voile Gérardmer a été mis à jour le 2025-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES