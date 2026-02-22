Portes ouvertes de Héritage Création #11 Journées Européennes des Métiers d’Art Héritage Création Saint-Marcel-lès-Valence

Portes ouvertes de Héritage Création #11 Journées Européennes des Métiers d’Art

Héritage Création 900 Mathias N Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Mathis Chaumel, menuisier, vous ouvre les portes de sont atelier.

.

Héritage Création 900 Mathias N Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 79 01 70 mathis.chaumel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mathis Chaumel, carpenter, opens the doors of his workshop.

L’événement Portes ouvertes de Héritage Création #11 Journées Européennes des Métiers d’Art Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme