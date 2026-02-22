Portes ouvertes de Héritage Création #11 Journées Européennes des Métiers d’Art Héritage Création Saint-Marcel-lès-Valence
Portes ouvertes de Héritage Création #11 Journées Européennes des Métiers d'Art Héritage Création Saint-Marcel-lès-Valence mardi 7 avril 2026.
Portes ouvertes de Héritage Création #11 Journées Européennes des Métiers d’Art
Héritage Création 900 Mathias N Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : Vendredi 2026-04-07
fin : 2026-04-12
2026-04-07
Mathis Chaumel, menuisier, vous ouvre les portes de sont atelier.
Héritage Création 900 Mathias N Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 79 01 70 mathis.chaumel@gmail.com
English :
Mathis Chaumel, carpenter, opens the doors of his workshop.
