Prizy

Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

Jardin de Michemin, 230 Chemin du Montceau Prizy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Une prairie, que Doranne de Waard, architecte de jardin, a transformé depuis 1998 en plusieurs jardins ornementaux, à la française, à l’anglaise et des massif à feuilles persistantes, qui donnent une harmonie extraordinaire. Des plantes qui sont résistantes à la sécheresse et qui donnent la structure au jardin, même en hiver. Elle a aussi joué avec des différents feuillages, grands, petits, colorés etc. Il y a 10 ans, en 2016, Doranne a pris l’initiative de regrouper plusieurs jardins dans le Brionnais/Charolais au profit de l’association Jardins&Santé. Animation musicale par Cheryllini (acoustic’pop’folk) et dégustation de fromage chèvre local de Jean-François Bouillot. Vos hôtes Doranne de Waard et Wybo Dekker .

Jardin de Michemin, 230 Chemin du Montceau Prizy 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com

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English : Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé

L’événement Portes ouvertes de jardins privés au profit de Jardins&Santé Prizy a été mis à jour le 2026-05-13 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III