Portes Ouvertes de KARAEZ HOTEL

Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-19 13:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Sur réservation, venez visiter KARAEZ Hôtel… en passant de la chambre standard, confort au privilège.

Et si on voyait encore plus grand du duplex 3 ou 4 au studio. .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes Ouvertes de KARAEZ HOTEL

L’événement Portes Ouvertes de KARAEZ HOTEL Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-02-14 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée