Portes ouvertes de Kizomba et de Rock Saint-Affrique
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Portes ouvertes de Kizomba et de Rock
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23
Venez nombreux pour découvrir les cours de Kizomba et de Rock !
L’Association Rockalatina vous propose des Cours de Kizomba et de Rock animés par Nicolas. .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 33 58 60 rockalatina12@gmail.com
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English :
Come one, come all to check out the Kizomba and Rock classes!
L’événement Portes ouvertes de Kizomba et de Rock Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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