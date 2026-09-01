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AGENDA · Saint-Affrique

Portes ouvertes de Kizomba et de Rock Saint-Affrique

mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Affrique

Portes ouvertes de Kizomba et de Rock Saint-Affrique

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Ville
12400 Saint-Affrique
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Affrique

Portes ouvertes de Kizomba et de Rock

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23

Venez nombreux pour découvrir les cours de Kizomba et de Rock !
L’Association Rockalatina vous propose des Cours de Kizomba et de Rock animés par Nicolas.   .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 33 58 60  rockalatina12@gmail.com

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English :

Come one, come all to check out the Kizomba and Rock classes!

L’événement Portes ouvertes de Kizomba et de Rock Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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