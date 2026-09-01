Informations pratiques

Saint-Affrique

Portes ouvertes de Kizomba et de Rock

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23

Venez nombreux pour découvrir les cours de Kizomba et de Rock !

L’Association Rockalatina vous propose des Cours de Kizomba et de Rock animés par Nicolas. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 88 33 58 60 rockalatina12@gmail.com

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English :

Come one, come all to check out the Kizomba and Rock classes!

L’événement Portes ouvertes de Kizomba et de Rock Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)