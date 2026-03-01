Portes ouvertes de l’A.B.A Beauvais

Portes ouvertes de l’A.B.A

À Beauvais, les passionnés d’aquariophilie ont rendez-vous le samedi 28 mars. L’A.B.A (Association Beauvaisienne d’Aquariophilie) organise une journée portes ouvertes gratuite pour faire découvrir son univers, échanger autour des aquariums et participer à une bourse aux poissons, crevettes, plantes et matériel. Une immersion accessible à tous, curieux comme initiés.

English :

Aquarium enthusiasts are invited to Beauvais on Saturday March 28. The A.B.A. (Association Beauvaisienne d?Aquariophilie) is organizing a free open house to introduce you to its world, discuss aquariums and take part in a fish, shrimp, plant and equipment market. An immersion experience open to all, from the curious to the initiated.

