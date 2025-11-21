Portes ouvertes de la Base de Maintenance EDF de Saint-Dizier (BAMAS) BAMAS Saint-Dizier

Portes ouvertes de la Base de Maintenance EDF de Saint-Dizier (BAMAS) 21 et 22 novembre BAMAS Haute-Marne

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T10:30:00

Fin : 2025-11-22T14:00:00 – 2025-11-22T15:30:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, la Base de Maintenance EDF de Saint-Dizier (BAMAS) ouvre ses portes les 21 et 22 novembre 2025.

Plongez dans l’univers de la maintenance nucléaire grâce à une visite immersive d’un site industriel moderne, dédié à l’entretien et à la logistique du parc nucléaire français.

Découvrez les métiers de la maintenance, échangez avec les ingénieurs et techniciens EDF, et explorez les deux zones du site :

une zone de maintenance avec ateliers modulables ;

une zone d’entreposage de matériels et outillages.

Quelques chiffres clés :

• 18 000 m² de surface totale

• 10 000 m² de zone d’entreposage

• 5 000 m² d’ateliers de maintenance

BAMAS Route de Trois Fontaines, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.edf.fr/visiter-edf »}]

