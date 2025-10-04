Portes ouvertes de la Bibliothèque et du Musée « Fibres et textiles » Bibliothèque de La Sauvetat-de-Savères La Sauvetat-de-Savères

Portes ouvertes de la Bibliothèque et du Musée « Fibres et textiles » Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne

Entrée gratuite pour tous

Le samedi 04 septembre 2025 est l’occasion de faire découvrir la bibliothèque, notre culture de vers à soie de l’été (diaporama), démonstration de filage de nos cocons et visite du Musée Fibres et textile de la Sauvetat de savères.

Ce sera L’occasion également de présenter le projet annuel de la bibliothèque.

Bibliothèque de La Sauvetat-de-Savères 06 Grand’rue, La Sauvetat-de-Savères La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553674869 https://www.facebook.com/BiblienPAPS/ La Bibliothèque de la Sauvetat-de-Savères est un service territorial d’accès à la culture. c’est un lieu de vie, de jeux, de convivialité et de partage, un lieu familial, un espace culturel et numérique pour tous !

