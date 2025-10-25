Portes ouvertes de la bibliothèque Sirod

Portes ouvertes de la bibliothèque Sirod samedi 25 octobre 2025.

Portes ouvertes de la bibliothèque

20 rue de la Vallée Sirod Jura

Animations gratuites, jeux de sociétés et puzzles, ateliers créatifs, contes pour petits… Cafés et boissons. Ouvert à tous. .

20 rue de la Vallée Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 97 24 47

