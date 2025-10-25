Portes ouvertes de la bibliothèque Sirod
Portes ouvertes de la bibliothèque Sirod samedi 25 octobre 2025.
Portes ouvertes de la bibliothèque
20 rue de la Vallée Sirod Jura
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
2025-10-25
Animations gratuites, jeux de sociétés et puzzles, ateliers créatifs, contes pour petits… Cafés et boissons. Ouvert à tous. .
20 rue de la Vallée Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 97 24 47
