Portes ouvertes de la bourse du travail CGT Tarn Bourse du travail CGT Tarn Albi

Portes ouvertes de la bourse du travail CGT Tarn 19 – 21 septembre

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

️ 130 ans de la CGT – Histoire, mémoire et engagement syndical

À l’occasion des 130 ans de la CGT, un week-end d’animations est proposé pour découvrir l’histoire du syndicalisme, au niveau national comme local.

Vendredi soir

Projection-débat autour d’un film retraçant l’histoire de la CGT, suivi d’un échange avec le public.

Samedi matin

Présentation, installation et inauguration d’une frise historique, retraçant les grands moments de la CGT à l’échelle nationale et départementale.

Dimanche

isite commentée des locaux syndicaux départementaux,

Explications de la frise par des militants,

Stands ouvriers, notamment autour de la Verrerie d’Albi,

Quizz ludique sur la Sécurité sociale, pour petits et grands.

Un événement pour célébrer la mémoire ouvrière, questionner le présent et transmettre aux générations futures.

Bourse du travail CGT Tarn 9 place Fernand Pelloutier, 81000 Albi

© UD cgt Tarn