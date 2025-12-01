Portes ouvertes de la Boutique des artisans Boutique des artisans Raon-l’Étape

Portes ouvertes de la Boutique des artisans

Boutique des artisans 30 Rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Venez découvrir des cadeaux artisanaux proposé par la Boutique des artisans à Raon-L’Etape. Animation, photos de Noël et buffet son au rendez-vous.Tout public

Boutique des artisans 30 Rue Jules Ferry Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 18 83 51 19

English :

Come and discover handcrafted gifts from the Boutique des Artisans in Raon-L’Etape. Entertainment, Christmas photos and sound buffet.

