Portes ouvertes de la Boutique des artisans Boutique des artisans Raon-l’Étape
Portes ouvertes de la Boutique des artisans Boutique des artisans Raon-l’Étape dimanche 21 décembre 2025.
Portes ouvertes de la Boutique des artisans
Boutique des artisans 30 Rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Venez découvrir des cadeaux artisanaux proposé par la Boutique des artisans à Raon-L’Etape. Animation, photos de Noël et buffet son au rendez-vous.Tout public
0 .
Boutique des artisans 30 Rue Jules Ferry Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 18 83 51 19
English :
Come and discover handcrafted gifts from the Boutique des Artisans in Raon-L’Etape. Entertainment, Christmas photos and sound buffet.
L’événement Portes ouvertes de la Boutique des artisans Raon-l’Étape a été mis à jour le 2025-12-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES