Portes ouvertes de la caserne des pompiers Centre de Secours Châtillon-en-Bazois samedi 13 septembre 2025.

Centre de Secours 27 Champ Lauron Châtillon-en-Bazois Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

De 10h à 18h, 27 Champ Lauron.

Découverte du centre et animations thématiques.

Buvette et petite restauration sur place.

Accès gratuit. Infos au 03 86 84 14 76.

Organisé par les pompiers de Châtillon-en-Bazois. .

Centre de Secours 27 Champ Lauron Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 76

