Portes ouvertes de la caserne des pompiers Centre de Secours Châtillon-en-Bazois samedi 13 septembre 2025.
Centre de Secours 27 Champ Lauron Châtillon-en-Bazois Nièvre
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
De 10h à 18h, 27 Champ Lauron.
Découverte du centre et animations thématiques.
Buvette et petite restauration sur place.
Accès gratuit. Infos au 03 86 84 14 76.
Organisé par les pompiers de Châtillon-en-Bazois. .
Centre de Secours 27 Champ Lauron Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 76
