Portes Ouvertes de la caserne des pompiers Montmirail samedi 27 septembre 2025.

Montmirail Sarthe

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Visite guidée Animations Découverte camions et matériel Concours de dessins enfants Démonstrations 11h et 15h .

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 68 49 20

