Portes Ouvertes de la caserne des pompiers
Montmirail Sarthe
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Visite guidée Animations Découverte camions et matériel Concours de dessins enfants Démonstrations 11h et 15h .
Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 11 68 49 20
