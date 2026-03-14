Portes ouvertes de la cave Robert et Marcel Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Portes ouvertes de la cave Robert et Marcel Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux samedi 25 avril 2026.

Portes ouvertes de la cave Robert et Marcel

Saint-Cyr-en-Bourg Route de Saumoussay Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

À l’occasion de ses portes ouvertes, la cave Robert & Marcel vous invite à vivre un week-end immersif au cœur de ses chais.
Parcours scénographié, visite guidée, dégustations accords mets & vins, huîtres, fines bulles et ambiance guinguette rythment la découverte.
Une expérience gourmande et conviviale pour plonger dans les coulisses de l’élaboration des vins.
Profitez également d’une offre spéciale –50 % sur le deuxième carton identique.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 le samedi de 14h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h.   .

Saint-Cyr-en-Bourg Route de Saumoussay Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 06 18  cellier@robertetmarcel.com

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English :

On the occasion of its open house, the Robert & Marcel winery invites you to experience an immersive weekend in the heart of its cellars.

L’événement Portes ouvertes de la cave Robert et Marcel Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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