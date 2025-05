Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié – Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer, 29 mai 2025 07:00, Trouville-sur-Mer.

Calvados

Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-29

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-05-29

2025-05-31

2025-06-01

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-15

2025-08-23

2025-08-30

2025-09-06

2025-09-13

2025-09-20

À Trouville-sur-Mer, l’Association « La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un joyau discret du patrimoine local à l’occasion de ses Portes Ouvertes.

Ce rendez-vous est l’occasion de visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié, nichée sur les hauteurs de la ville, et de mieux comprendre son histoire intimement liée à celle des familles maritimes trouvillaises. L’édifice, construit au XVIIe siècle par amour et par foi, a traversé les siècles grâce à l’engagement sans faille de ses descendants et fidèles soutiens.

L’Association présentera les différentes actions mises en place pour sa restauration, ainsi que les moyens de contribuer à la sauvegarde de ce lieu emblématique.

Pour connaître les périodes d’ouverture, consultez le carrousel d’images disponible sur la page dédiée.

Un moment à la fois historique, patrimonial et solidaire, à ne pas manquer.

Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié

In Trouville-sur-Mer, the Association « La Petite Chapelle » invites you to (re)discover a discreet jewel of the local heritage during its Open House.

This event is an opportunity to visit the Notre-Dame de Pitié chapel, nestled in the hills above the town, and gain a better understanding of its history, which is closely linked to that of the maritime families of Trouville. Built in the 17th century out of love and faith, the chapel has survived the centuries thanks to the unfailing commitment of its descendants and loyal supporters.

The Association will present the various actions undertaken to restore the building, as well as ways in which you can contribute to the preservation of this emblematic site.

For opening times, please consult the image carousel on the dedicated page.

A moment of history, heritage and solidarity, not to be missed.

German : Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié

In Trouville-sur-Mer lädt der Verein « La Petite Chapelle » Sie ein, anlässlich seines Tags der offenen Tür ein diskretes Juwel des lokalen Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Dieser Termin bietet die Gelegenheit, die Kapelle Notre-Dame de Pitié zu besichtigen, die sich auf den Anhöhen der Stadt befindet, und ihre Geschichte, die eng mit der der Seefahrerfamilien von Trouville verbunden ist, besser zu verstehen. Jahrhundert aus Liebe und Glauben errichtet wurde, hat die Jahrhunderte dank des unermüdlichen Engagements seiner Nachfahren und treuen Unterstützer überdauert.

Der Verein wird die verschiedenen Maßnahmen vorstellen, die zu seiner Restaurierung ergriffen wurden, sowie die Möglichkeiten, zur Erhaltung dieses symbolträchtigen Ortes beizutragen.

Die Öffnungszeiten finden Sie im Bilderkarussell auf der entsprechenden Seite.

Ein historischer, patrimonialer und solidarischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

A Trouville-sur-Mer, l’Associazione « La Petite Chapelle » vi invita a (ri)scoprire un gioiello discreto del patrimonio locale durante la sua Open House.

Questo evento è l’occasione per visitare la cappella di Notre-Dame de Pitié, situata sulle alture della città, e per comprendere meglio la sua storia, strettamente legata a quella delle famiglie marinare di Trouville. Costruito nel XVII secolo per amore e fede, l’edificio è sopravvissuto ai secoli grazie all’impegno costante dei suoi discendenti e dei suoi fedeli sostenitori.

L’Associazione presenterà le varie iniziative intraprese per il restauro dell’edificio e le modalità con cui è possibile contribuire alla conservazione di questo luogo emblematico.

Per sapere quando sarà aperto, consultate il carosello di immagini sulla pagina dedicata.

È un’opportunità che unisce storia, patrimonio e solidarietà, da non perdere.

Espanol :

En Trouville-sur-Mer, la Asociación « La Petite Chapelle » le invita a (re)descubrir una discreta joya del patrimonio local en su jornada de puertas abiertas.

Este evento es una oportunidad para visitar la capilla de Notre-Dame de Pitié, situada en las alturas de la ciudad, y conocer mejor su historia, estrechamente vinculada a la de las familias marineras de Trouville. Construido en el siglo XVII por amor y fe, el edificio ha sobrevivido a los siglos gracias al compromiso inquebrantable de sus descendientes y fieles seguidores.

La Asociación presentará las diversas iniciativas que ha emprendido para restaurar el edificio, así como las formas en que usted puede contribuir a la preservación de este emblemático lugar.

Para saber cuándo estará abierto, eche un vistazo al carrusel de imágenes de la página dedicada.

Es una oportunidad que combina historia, patrimonio y solidaridad, y que no debe perderse.

