Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer

Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame de Pitié

Chapelle Notre-Dame de Pitié 34 Rue de la Chapelle Trouville-sur-Mer Calvados

Samedi 2025-08-15

2025-09-21

2025-08-15 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20

À Trouville-sur-Mer, l’Association La Petite Chapelle vous invite à (re)découvrir un joyau discret du patrimoine local à l’occasion de ses Portes Ouvertes.

Ce rendez-vous est l’occasion de visiter la chapelle Notre-Dame de Pitié, nichée au coeur du quartier Bonsecours, et de mieux comprendre son histoire intimement liée à celle des familles maritimes trouvillaises. L’édifice, construit à la fin du XVIe siècle par amour et par foi, a traversé les siècles grâce à l’engagement sans faille de ses descendants et fidèles soutiens.

L’Association présentera les différentes actions mises en place pour sa restauration, ainsi que les moyens de contribuer à la sauvegarde de ce lieu emblématique.

Pour connaître les périodes d’ouverture, consultez le carrousel d’images disponible sur la page dédiée.

Un moment à la fois historique, patrimonial et solidaire, à ne pas manquer. .

In Trouville-sur-Mer, the Association « La Petite Chapelle » invites you to (re)discover a discreet jewel of the local heritage during its Open House.

In Trouville-sur-Mer lädt der Verein « La Petite Chapelle » Sie ein, anlässlich seines Tags der offenen Tür ein diskretes Juwel des lokalen Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

A Trouville-sur-Mer, l’Associazione « La Petite Chapelle » vi invita a (ri)scoprire un gioiello discreto del patrimonio locale durante la sua Open House.

En Trouville-sur-Mer, la Asociación « La Petite Chapelle » le invita a (re)descubrir una discreta joya del patrimonio local en su jornada de puertas abiertas.

