Portes ouvertes de la Chapelle Notre Dame des Ombres Village des Huguetieres 44 118 La Chevrolière La Chevrolière

Portes ouvertes de la Chapelle Notre Dame des Ombres Village des Huguetieres 44 118 La Chevrolière La Chevrolière samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de la Chapelle Notre Dame des Ombres 20 et 21 septembre Village des Huguetieres 44 118 La Chevrolière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’édifice actuel a été construit par Georges Pépin de Bellisle, châtelain des Huguetières, à l’emplacement d’une ancienne chapelle remontant à la fin du XIIIe siècle.

On peut toujours y voir une Vierge à l’Enfant, en bois polychrome, de la même époque, qui a attiré, jusqu’au début du XXe siècle, un important pèlerinage annuel contre les fièvres paludéennes.

Donnée en 1995 à la commune par Thérèse Pépin de Bellisle, marquise de Léhélec, la chapelle est sur le circuit du patrimoine « Autour du bois des Huguetières », réalisé par le Conseil des Sages.

Portes ouvertes exceptionnelles organisées par l’Association des Calvaires d’Herbauges, en accord avec la municipalité

Visites gratuites

Village des Huguetieres 44 118 La Chevrolière huguetieres La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’édifice actuel a été construit par Georges Pépin de Bellisle, châtelain des Huguetières, à l’emplacement d’une ancienne chapelle remontant à la fin du XIIIe siècle.

Service communication